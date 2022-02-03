الجيش الأمريكى يقرر فصل الجنود الرافضين لتلقى لقاح كورونا عن الخدمة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن وزيرة الجيش الأمريكى، كريستين وورموث: "يتعين على القادة بدء إجراءات الفصل الإدارى غير الطوعى ضد أى جندى رفض أمر التطعيم ضد كورونا فى حالة أن ليس لديه طلب إعفاء معتمد أو معلق"، حسبما أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وبموجب القرار، ينطبق الأمر على جنود الجيش النظاميين، والجنود الاحتياطيين.