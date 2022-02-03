نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2022 في العراق بصيغة PDF موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن نتائج امتحان القبول الموازي لعام 2022 في العراق، داعية الطلاب لبدء الامتحان بعد مراجعته، على أن يتم إرسال النتيجة عبر قناة تعليمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع النتائج الخاص بنا وذلك حول مؤهلات الطلاب، وتقدم لهذه القناة حوالي 35460 طالبًا ، وتم قبول 24790 طالبًا في مختلف الأقسام والتخصصات.

نتائج القبول الموازية في العراق لعام 2022

كانت وزارة التعليم العالي على استعداد للتعاون مع جميع الإدارات والموظفين اللازمين من أجل استكمال المسؤوليات والعمل بجد. لتقديم سجل قبول الطلاب بشكل متسق ومنظم ، تم إرسال الطلبات إلى جميع المؤسسات ، سواء كانت عامة أو خاصة ، وفقًا لتصنيفاتها ، من أجل تعزيز الأداء الأكاديمي للطلاب وتعظيم نتائج مدخل التعليم الموازي 2022.

رابط نتائج القبول في التعليم الموازي 2022

ومن خلال الروابط المتاحة يمكنك الحصول على نتائج القبول في التعليم الموازي في العراق، ولكن يجب أن يكون الطالب حاصل على معدل تراكمي بحد أدنى ثلاث نقاط عن الأدنى المُعلن عنه في المدارس التالية

مدرسة الطب.

كلية طب الأسنان.

الصيدلية.

التقنيات الصحية والطبية.

كلية التمريض.

معاهد التكنولوجيا الطبية.

أما بالنسبة لكليات الهندسة فيجب أن لا يقل المعدل عن 4 درجات

4 درجات للعلوم

وباقي التخصصات 6 درجات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق

بكل بساطة ومن أدجل راحة الطلاب ومن خلال منازلهم يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام إلكترونيًا عن نتيجة القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال استكمال الخطوات التالية : –

أولا، انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالضغط هنا أو هنا للقبول المركزي

أو هنا الخطوة الثانية اختر الايقونة للاستعلام عن نتيجة القبول العراقي الموازي.

أما عن المرحلة الثالثة هي كالتالي ابدأ بتسجيل اسم الطالب البالغ من العمر أربع سنوات ورقم الاختبار في الأيقونات المخصصة له.

بينما تكمن الخطوة الرابعة في اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب والقسم والأيقونة الممنوحة لها.

الخطوة الأخيرة هي كما يلي انقر فوق المربع المسمى “إظهار النتائج”.

أنه يمكنك مشاركة البيانات اللازمة للاستعلام عن هذه النتائج معنا حتى نتمكن من مساعدتك بسرعة في تلقي تلك النتائج، وذلك من خلال التعليقات التي تتواجد أسفل المقالة، بالتوفيق للجميع.