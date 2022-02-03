بنزيمة يغيب عن مواجهة بيلباو في كأس ملك إسبانيا

أعلن ريال مدريد، الأربعاء، أن المهاجم كريم بنزيمة سيغيب عن مواجهة مضيفه أتليتيك بيلباو، في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا اليوم الخميس، إذ يواصل التعافي من إصابة عضلية بالساق اليسرى.

وقال المدرب كارلو أنشيلوتي، في وقت سابق الأربعاء، إن مشاركة مهاجم فرنسا محل شك، بعد أن اضطر للخروج اضطراريا في وقت مبكر بالشوط الثاني أمام إلتشي، في دوري الدرجة الأولى الإسباني الشهر الماضي.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا قبل ساعات من الإعلان عن خروج بنزيمة من التشكيلة المتجهة إلى بيلباو: "لم نتخذ قرارا حتى الآن لكننا لن نخاطر. تدرب بشكل منفصل عن المجموعة وسينضم إلى زملائه اليوم، لذا سنرى ما سيحدث".

وأضاف أنشيلوتي قبل أسبوعين من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا: "لن نخاطر بتفاقم الإصابة وهو يعرف ذلك. اذا لم يلعب فهذا لأننا نريده أن يتعافى. إن كان بخير سيسافر معنا وإلا سيبقى بالمنزل".

لكن يمكن لأنشيلوتي الاعتماد على كاسيميرو وفينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو بالبيردي العائدين من المباريات الدولية في أميريكا الجنوبية.

وقال ضاحكا: "فينيسيوس جونيور ورودريجو.. بخير.. يبلغ كل منهما21 عاما وليس 60 عاما مثلي".

وتابع: "سندرس إن كنا سنعتمد عليهم منذ البداية. إن شعروا بإرهاق فقط يمكنهم اللعب".

ومواجهة الخميس ستكون الرابعة بين الفريقين خلال شهرين بجميع المسابقات، ويحرص ريال مدريد على مواصلة سلسلة الانتصارات بعد تفوقه في المباريات الثلاث السابقة.

وواصل المدرب الإيطالي: "لم يتغير شيء. إنها مباراة مهمة جدا لنا في بطولة نقدرها كثيرا وأجواء بيلباو ستكون رائعة. سنكون في أفضل حالاتنا".