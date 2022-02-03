اتصال هاتفى بين رئيس أركان الجيش العراقى ونظيره البريطانى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، مع نظيره البريطانى الفريق أول تونى رادكين، تطوير أوجه التعاون العسكرى بين الجانبين.





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