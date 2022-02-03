الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد

جدة - نرمين السيد - وأصدر الديوان بيانا نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود".
وأضاف أن الفقيد سيصلى عليه اليوم الخميس بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض.
واختتم الديوان الملكى السعودى بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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