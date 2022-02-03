الاستعلام عن مساعدات الديوان الملكي www.my.gov.sa للمتقدمين بطلبات عبر البريد الإلكتروني للديوان أو عبر البريد السعودي، كما يقوم طالبي الدعم والمساعدة المالية بالتسجيل على طلبات الدعم وسداد ديون السكن والكهرباء والسداد عن الغارمين، ويقوم موظفي الديوان الذين يعملوا تحت الإشراف العام لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بتلقي الاتصالات اليومية للحصول على المساعدة والمعونة، كما يتم تلقي الاتصال على الأرقام المجانية المتاحة لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين، كما تقوم منصة تواصل الإلكترونية بتلقي شكاوي الصرف.

الاستعلام عن مساعدات الديوان الملكي www.my.gov.sa طلب مساعدة مالية ورقم الاتصال المجاني

يتقدم المواطنين السعوديين من الدرجة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقراء بطلبات المساعدة المالية من عدد من الهيئات، حيث تكون المملكة من اكثر الدول التي تقدم الأيادي البيضاء بالعون لفقراء الوطن عبر العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية، الحكومية والخاصة، وتقوم الجمعيات الخيرية أيضا باستقبال التسجيل للمواطنين حسب المنطقة التابعة لها، وهنالك العديد من الأمثلة للمساعدات المقدمة من مؤسسات المملكة.

الجهات التي تقوم بتقديم المساعدات للسعوديين

نموذج طلبات مساعدة مالية من الديوان الملكي

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

يتم تحديد نوع طلب الكتابة ( منحة أرض الديوان الملكي ).

). يقوم بتحديد مضمون الرسالة (الى خادم الحرمين الشريفين اقدم لكم حبي الصادق وشكرا لكم بطلب منح الأراضي المجانية اذ أعيش في بيت لا يصلح لحياة كريمة ثم تكتبون). التفاصيل.

يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال ورقم الهاتف.

كيفية الاستعلام عن طلب مساعدة الديوان الملكي