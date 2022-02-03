مسؤول صحى إيطالى يزف بشرى: كورونا يسير نحو النهاية

وأضاف فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى": متحور أوميكرون جعلنا ندرك أن الطفرات تصبح أكثر اعتدالًا على المدى الطويل، وإذا راجعنا التاريخ التطورى للفيروسات، سنجد أنها من أجل البقاء على قيد الحياة، تميل إلى حماية الكائن الحى الذى يستضيفها.
وفيما يخص إيطاليا تحديدًا، عبر جويدو عن قناعته بأن جائحة "كوفيد 19"، قد وصلت إلى شارة النهاية، وأن الوضع إن بقى على هذا المنوال، ستتمكن بلاده من المضى قدمًا فى التعايش مع الوباء بداية شهر مارس المقبل، وصولاً إلى صيف آمن تقريبًا.
وأكد المسئول الصحى والمدير التنفيذى السابق لـ وكالة الأدوية الأوروبية، أن الحجر الصحى بالنسبة للملقحين، سينتهى فى غضون ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن الدراسة عن بعد، لا يجب أن تستمر لأكثر من خمسة أيام على الأقل.
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