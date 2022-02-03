ستنبهرين من النتيجة....وصفات خطيرة مثل الكوريات لتطويل الأظافر وتقويتها وتبيضها بمكونات طبيعية جدا

تطويل الأظافر وتقويتها وتبيضها، الحفاظ على المظهر الجذاب والاطلالة المميزة والكاملة للوجه واليدين والمظهر أجمع هو شئ هام جدا للعديد من السيدات والحفاظ على الأظافر وحمايتها من الضعف والتكسير حتى تبدوا دائما بصورة رائعة هو الأمر الذي تبحث عنه كثير من الفتيات فكيف يمكنك تطويل الأظافر بسرعة مع الاحتفاظ على قوتها، إليك الطرق والسبيل لفعل ذلك الأمر.

تطويل الأظافر وتقويتها وتبيضها

تقوية الأظافر والحفاظ عليها بالأنظمة الغذائية السليمة و المكملات

لابد من الحفاظ على تناول نظام سليم وصحي للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وتقوية العظام والأظافر والشعر بشكل خاص والحرص على تناول البروتينات حيث تعتبر من أهم العناصر في تكوين الأظافر وتعمل على تقويتها بشكل فعال لذا عليك تناول اللحوم الصحية ومصادر البروتين النباتي مثل المكسرات والعدس وكذلك تناول الحليب ومشتقاته.

تناول بعض المكملات الغذائية التي تعمل على تقوية العظام والأظافر وتمنع الهشاشة الكلسيوم والبيوتين تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي.

خلطات طبيعية لتطويل الأظافر بسرعة وتقويتها