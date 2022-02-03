نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستنبهرين من النتيجة….وصفات خطيرة مثل الكوريات لتطويل الأظافر وتقويتها وتبيضها بمكونات طبيعية جدا في المقال التالي
تطويل الأظافر وتقويتها وتبيضها، الحفاظ على المظهر الجذاب والاطلالة المميزة والكاملة للوجه واليدين والمظهر أجمع هو شئ هام جدا للعديد من السيدات والحفاظ على الأظافر وحمايتها من الضعف والتكسير حتى تبدوا دائما بصورة رائعة هو الأمر الذي تبحث عنه كثير من الفتيات فكيف يمكنك تطويل الأظافر بسرعة مع الاحتفاظ على قوتها، إليك الطرق والسبيل لفعل ذلك الأمر.
تطويل الأظافر وتقويتها وتبيضها
تقوية الأظافر والحفاظ عليها بالأنظمة الغذائية السليمة و المكملات
لابد من الحفاظ على تناول نظام سليم وصحي للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وتقوية العظام والأظافر والشعر بشكل خاص والحرص على تناول البروتينات حيث تعتبر من أهم العناصر في تكوين الأظافر وتعمل على تقويتها بشكل فعال لذا عليك تناول اللحوم الصحية ومصادر البروتين النباتي مثل المكسرات والعدس وكذلك تناول الحليب ومشتقاته.
تناول بعض المكملات الغذائية التي تعمل على تقوية العظام والأظافر وتمنع الهشاشة الكلسيوم والبيوتين تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي.
خلطات طبيعية لتطويل الأظافر بسرعة وتقويتها
- الحرص على تدليك جميع الأظافر والمحيط الخارج عنها بزيت الزيتون يوميا لمدة 10 دقائق قبل النوم.
- القيام بخلط ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من عسل النحل وملعقة من إكليل الجبل بشكل جيد وتدفئته باستخدام الميكرويف .
- ثم نقع الأظافر به لمدة ربع ساعة ونكرر هذا الأمر مرتين خلال الأسبوع.
- نقع الأظافر يوميا في نصف كوب من عصير البرتقال لمدة 7 دقائق .
- ثم وضع الكريم المرطب عليهم ليعزز ليونة وتقوية الأظافر بشكل يمنع هشاشتها وكسرها.
- خلط ¼ كوب من عصير الليمون مع ملعقتين من زيت الزيتون والقيام ب تدفئتها باستخدام الميكرويف.
- ثم إطباق الخليط على الأظافر وتدليكها به كل يوم لمدة 5 دقائق.
- الحرص على تجفيف الأظافر جيدا بعد استخدام الماء حتي لا تضعف كما لابد من تقليمها وتنظيفها بصورة مستمرة.
- ووضع كريم مرطب غني بالعناصر الطبيعية مثل عسل النحل وزيت جوز الهند والزيتون وتوضع علي الأظافر.
- والأماكن المحيطة بها مرتين يوميا أو بعد استخدام الماء بصورة كبيرة.
- الابتعاد عن طلاء الأظافر بشكل دائم مما يؤدي إلى ضعفها بل احرصي على أزاله الطلاء بعد استخدامه.
- ووضع الأظافر في عصير البرتقال المضاف إليه ملعقة من عسل النحل وملعقة من الزبادي لمدة ربع ساعة.
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