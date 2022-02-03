موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443 حسب التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل بالسعودية

ما هو موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443 يهتم قطاع كبير من الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة في السعودية في هذا التوقيت و كذلك أولياء الامور بالتعرف على موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الثاني، وهي الاختبارات التي تم تحديد موعدها بناء على التقويم الدراسي الجديد المعتمد من قبل وزارة التعليم السعودية بعدما تم اعتماد نظام ثلاث فصول في العام الدراسي لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في السعودية، و قد حدد التقويم الدراسي رسميا المواعيد الخاصة بأداء الامتحانات الفصول الثلاثة، ونستعرض من خلال هذه السطور موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1443 في السعودية بناء على التقويم الدراسي.

مواعيد الاختبارات النهاية الفصل الثاني في السعودية 1443

و قد اعتمدت وزارة التعليم السعودية في بداية العام الدراسي نظام ثلاث فصول بدلا من فصلين، وهو النظام الذي ساعد الطلاب في زيادة عدد ساعات الدراسة بالنسبة للطلاب وزيادة قيمة المعلومات التي تصل الى الطلاب والتحصيل ايضا، حيث كان الهدف الرئيسي أيضا مم هذا النظام هو تقديم الافادة للطلاب بالإضافة الى تقديم وقت للراحة بين كل فصل والذي يليه، وقد أدى الطلاب خلال الفترة الماضية الاختبارات النهائية للفصل الأول، وعلى الفور قد استأنف الطلاب الدراسة للفصل الثاني، وبناء على ما اعلنه التقويم الدراسي المعتمد في السعودية فمن المقرر أن يتم عقد الاختبارات النهائية للفصل الثاني في تاريخ 26 من شهر رجب 1443، وهو الموافق يوم 27 من شهر فبراير 2022 على أن تستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام لجميع المراحل الدراسية بشكل عام.

متى موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443

الاختبارات النهائية للترم الثاني منذ يوم الأحد 26 رجب الموافق 27 فبراير 2022 حتى 6 شعبان الموافق 9 مارس 2022 موعد إجازة الترم الثاني 1443 تبدأ الإجازة يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ الموافق 10 مارس 2022.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثاني؟

جدول التقويم الدراسي 1443 الكامل للفصل الدراسي الثاني والثالث 1443 – 2022

موعد بداية إجازة منتصف الفصل الثاني الدراسي 1443 في السعودية إعتبارًا من تاريخ يوم الخميس 6 يناير 2022 ميلاديًا، الموافق 3 جمادي الآخر 1443 هجريًا.

إستكمال الدراسة للترم الثاني بعد الإجازة في تاريخ يوم الاحد 16 يناير 2022 ميلاديًا، الموافق 13 جمادي الآخر 1443 هجريًا.

موعد عطلة نهاية الاسبوع المطولة الاربعاء والخميس في تاريخ يوم 2 و 3 فبراير 2022 ميلاديًا، الموافق 1 و 2 رجب 1443 هجريًا.

موعد عطلة نهاية الاسبوع المطولة الاربعاء والخميس في تاريخ يوم 23 و 24 فبراير 2022 ميلاديًا، الموافق 22 و 23 رجب 1443 هجريًا.

موعد اجازة الفصل الدراسي الثاني 1443 – 2022 في السعودية إعتبارًا من تاريخ يوم 7 شعبان 1443 هجريًا، الموافق 10 مارس 2022 ميلاديًا.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443 في السعودية إعتبارًا من تاريخ يوم الاحد 20 مارس 2022 ميلاديًا، الموافق 17 شعبان 1443 هجريًا.

موعد اجازة عيد الفطر 1443 – 2022 إعتبارًا من تاريخ يوم الاثنين 25 ابريل 2022 ميلاديًا، الموافق 24 رمضان 1443 هجريًا.

إستكمال الدراسة بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر 1443 في تاريخ يوم الأحد 8 مايو 2022 ميلاديًا، الموافق 7 شوال 1443 هجريًا.

موعد عطلة نهاية الاسبوع المطولة الاربعاء والخميس في تاريخ يوم 25 و 26 مايو 2022 ميلاديًا، الموافق 24 و 25 شوال 1443 هجريًا.

موعد عطلة نهاية الاسبوع المطولة الاربعاء والخميس في تاريخ يوم 15 و 16 يونيو 2022 ميلاديًا، الموافق 16 و 17 ذو القعدة 1443 هجريًا.

موعد اجازة نهاية العام الدراسي 1443 – 2022 في السعودية بعد استكمال عملية اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443 – 2022 في تاريخ يوم الخميس 30 يونيو 2022 ميلاديًا، الموافق 1443 هجريًا.

آلية وضوابط اجراء الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثاني

وقد حددت وزارة التعليم السعودية الآلية المتبعة في اجراء الاختبارات التعليم للفصل الثاني 1443 والتي جاءت على النحو التالي.