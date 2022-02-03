موعد مصر والكاميرون في مباراة نصف النهائي في كأس أمم أفريقيا

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عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث نجح ابطال المنتخب المصري للصعود الى الدور النصف نهائي في كأس امم افريقيا بعد ان تغلبه علي منافسه القوي المنتخب الشقيق لدولة المغرب بعد أن انتهت المباراة 2 للمنتخب المصري مقابل 1 للمنتخب المغربي.

مع العلم ان وقت الشوطين انتي بالتعادل 1\1 وقد سجل الهدف للمنتخب المغربي اللاعب سفيان بوفال، وسجل الهدف للمنتخب المصري اللاعب وفخر العرب محمد صلاح، وان هدف الفوز قد سجله اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الشوط الإضافي للمباراة.

أين ستقام مباراة مصر والكاميرون.

من المقرر بعد صعود المنتخب الوطني للدور النصف نهائي بعد فوزه علي المنتخب المغربي ان ينافس الكاميرون يوم الخميس المقبل بعد فوزها هي الاخري علي جامبيا بهدفين مقابل لا شئ.

ومن المعلوم أن المباراة ستقام في ستاد أولمبية التابع لمدينة دوالا، ومن المعلوم ايضا بعد الاجتماع الفني للمنتخب أن يخوض المنتخب الوطني المباراة بالزي الأبيض الكامل.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

يخوض اليوم المنتخب الوطني التدريبات البدنية والاستشفائية للاستعداد جيدا لمقابلة المنتخب الكاميروني يوم الخميس المقبل بقيادة مدرب المنتخب كارلوس كيروش الذي أوشك علي الانتهاء في وضع خطة اللقاء المنتظر للدور النصف نهائي، وللعلم الوطن العربي كله يتابع ويساند المنتخب المصري لانه المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لهذا الدور.

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 3\2\2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة نتمنى لكم مشاهدة ممتعه ونتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق.