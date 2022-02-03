نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة كلاسيكية ونهائي مبكر.. موعد مباراه مصر والكاميرون نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والكاميرون ، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق واحدة من أقوى المواجهات الكلاسيكية في القارة السمراء، على مستوى المنتخبات، وهي أيضًا من ستحدد المتأهل رفقة أسود التيرانجا (السنغال)، إلى دور نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 ، حيث يستضيف مساء الخميس 3 فبراير 2022 ملعب باول بيا ستاديوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي (وهو الملعب الذي يقام عليه النهائي)، مواجهة قوية تحمل طابعًا ثأريًا يجمع الكاميرون ومصر ، وذلك في نصف نهائي البطولة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف بالتفاصيل على آخر الأخبار وكواليس و موعد مباراه مصر والكاميرون والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين العملاقين في النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا 2021 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في مختلف البطولات والمسابقات.

مباراه مصر والكاميرون

من جديد يعاود الفراعنة والأسود اللقاء في الكان، هذه المرة على أرض الكاميرون، وفي الدور قبل النهائي، حيث خاض الفريقان من قبل مواجهات عديدة، كانت الأفضلية التاريخية فيها للفراعنة.

غير أن مواجهة الخميس، تحمل طابعًا مثيرًا بين الجانبين، ما حدا بالقائد السابق للفريق الكاميروني ورئيس اتحاد الكرة هناك “صامويل إيتو” لوصفها بـ”الحرب”!.

فالفراعنة يبحثون عن اللقب التاريخي الثامن، بينما يسعى الأسود للتمسك بفرصة قد لا تتوفر قريبًا لتحقيق البطولة الأفريقية السادسة.

فيما يلي نتعرف على نتائج مصر والكاميرون خلال مشوارهم في النسخة الحالية من الأمم الأفريقية :

منتخب مصر لكرة القدم ، الذي دبت في عناصره الروح، تحديدًا منذ مرحلة ما بعد دور المجموعات، يبحث لنفسه عن الانتصار الخامس في مشاركته رقم 25 بالبطولة.

ورغم عبوره من دور المجموعات، كوصيف للمجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف، إلا أنه نجح في الإطاحة بمنتخبين من متصدري المجموعات.

حيث نجح الفراعنة في الدور الأول في الفوز على غينيا بيساو ثم السودان بنتيجة واحدة (1-0).

غير أنه خسر قبلها من النسور النيجيرية بهدف في الافتتاح.

وجاءت الانطلاقة الحقيقة في دور الـ16، حيث أطاح بـ الأفيال العاجية بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي ديربي عربي أو ديربي شمال أفريقي، تخطى منتخب الساجدين شقيقه المغربي، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

في المقابل، يمتلك منتخب الكاميرون لكرة القدم ، أفضلية تنظيم البطولة على أرضه، وبالتالي سيُقاتل في “حربه” كما وصف نجم برشلونة المعتزل، من أجل الظفر باللقب السادس.

ويسعى الأسود لتكرار فوزهم وتأكيد أفضليتهم على الفراعنة، بعدما توجوا بلقب كأس الأمم الأفريقية 2017 على حساب مصر، والفوز بنتيجة (2-1).

مشوار رفقاء نجم نادي النصر السعودي فينسنت أبو بكر انطلق في دور المجموعات، والذي نجحوا معه في اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وصافي (4) أهداف.

حيث فاز الأسود على منتخبي بوركينا فاسو (2-1) ثم إثيوبيا (4-1).

وتعادلوا في مواجهة واحدة إيجابيًا مع الرأس الأخضر (1-1).

وفي دور ثمن النهائي، عبرت الكاميرون من أمام منتخب جزر القمر، في مباراة أثارت الكثير من الجدل قبلها وأثناءها، بنتيجة (2-1).

قبل أن يتخطى أصحاب الأرض عقارب غامبيا بسهولة بثنائية نظيفة.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون

على صعيد المواجهات المصرية الكاميرونية، تختلف المصادر الإعلامية، إلا أنه ووفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت المنتخبين إجمالي 13 مواجهة.

يمتلك الفراعنة أفضلية تاريخية، حيث حققت مصر الفوز في 7 مواجهات، بينما فازت الكاميرون في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة لقاءين.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الفراعنة 16 هدفًا، بينما سجل الأسود 12 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات مصر والكاميرون ، فكانت فوز منتخب الساجدين بنتيجة (4-2).

جاء ذلك، في اللقاء الافتتاحي للمنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 التي توجت بها مصر.

وعلى صعيد بطولة الأمم الأفريقية، التقت – وفق ما تابعناه في “ثقفني” – الكاميرون ومصر 10 مرات.

فازت مصر في 5 مواجهات، فيما حققت الكاميرون الفوز في 4 لقاءات، وخيم التعادل السلبي على مباراة واحدة.

وإليكم نتائج مواجهات مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية :

مصادر إعلامية مصرية أخرى، تحدثت عن مواجهات إجمالية تتراوح بين 25 إلى 27 مواجهة، نستعرضها بالصور التالية:

موعد مباراه مصر والكاميرون والقنوات الناقلة

تقام المواجة المرتقبة، مساء الخميس، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت الكاميرون، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة مصر والكاميرون ، فوفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فهو الحكم الدولي الغامبي باكاري غاساما المثير للجدل.

ستقوم قنوات نبي إن سبورت القطرية ( الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية ) بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، وكذلك قنوات Sky Sports Football UK و Ring.bg و Sport Klub 2HD Croatia و SuperSport Maximo 1 و Sport Klub 2 Serbia و Sport Klub 3 Slovenija و ESPN 1 Nederland HD و Sportdigital و V Sport Premium HD و V sport 2 HD Norge و Sky Sports Premier League UK و Canal 11 HD .

أما عن معلق مباراة مصر والكاميرون ، فهو المعلق المصري المتألق علي محمد علي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج المنتخبين الكبيرين في كأس أمم أفريقيا 2021 ، إضافة إلى تاريخ لقاءات مصر والكاميرون في مختلف الفعاليات والبطولات.