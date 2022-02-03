يوجد الكثير من السيارات المستعملة للتقبيل والتنازل في السعودية بأرخص أقساط نجمعها لكم في موضوع متجدد. بصورة دورية بحيث يتعرف القاريء في موقع (ثقفني) على أحدث تلك السيارة المعروضة للتنازل. كما نعرض الصور الخاصة بها.

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية أرخص أقساط

سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 للبيع.

السيارة كل شي فيها وكالة ماشاءالله تبارك الرحمن زجاج كهرباء.

كير اوتوماتيك مرايا كهربائيه.

بلوتوث تثبيت سرعة فتحة سقف.

فل كامل نظيفة جدا جدا وعلى الفحص مع انها مفحوصة ومأمنة بشكل كامل.

السعر المطلوب 42 الف ريال.

السوم وصل 38 الف ريال.

اسم البنك او شركة التمويل: الشركة الوطنية للتقسيط,

قيمة السيارة: 42,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 1,500 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 24.

الدفعة الاخيرة: 6,000 ريال سعودي.

هيونداي جراند سنتافي 2021 مستعملة للتنازل

هيونداي جراند سنتافي 2021 مستعملة للتنازل.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 29,999-20,000.

لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في الرياض.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي.

قيمة السيارة: 145 ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري: 1,974 ريال سعودي.

عدد الاقساط المتبقية: 51 ريال سعودي.

الدفعة الاخيرة: 60 ريال سعودي.

سيارة مازدا ٦ موديل ٢٠١٩ فول اوبشن

سيارة مازدا ٦ موديل ٢٠١٩ فول اوبشن بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك من بنك الراجحي بحالة الوكالة ممشاها ٤٢ الف كيلو متر جميع صيانتها بالوكالة تم تركيب عازل حراري و نانو سيراميك ٥ طبقات لكامل السيارة للتنازل علي بنك الراجحي>

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي> قيمة القسط الشهري: 1,942 ريال. عدد الاقساط المتبقية: 31. الدفعة الاخيرة: 21,000 ريال سعودي.

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