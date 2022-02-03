أرخص عروض التقسيط...ب800 ريال بدون مقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات

بدون مقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، احدث مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، والتي تم تصميمها بنظام عصري متطور، مع إضافة ملامح جمالية، ميزت السيارة عن غيرها من سيارات الدفع الرباعي، وتتمتع السيارة بمنصة GA- F، المعتمدة على منصة TNGA والتي تعطى السيارة قدرة فائقة على الطرق الصعبة ، وفي جميع البيئات الوعرة، بالإضافة إلى صلابة الهيكل، وقد تم تزويد السيارة بنظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني، والذي يقوم تلقائيا بتعديل وضع أعمدة الاتزان، لتحسين قدرة السيارة على الثبات على الطرق المختلفة.

بدون مقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تصل فتر سداد القسط لمدة 60 شهر، أي 5 سنوات .

كما تبلغ قيمة القسط 800 ريال سعودي شهرياً.

ما تقدم شركة عبد اللطيف جميل العديد من عروض تقسيط السيارات لأكثر من نوع وأكثر من فئه .

مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 الجديدة

طول السيارة 4.9 متر، عرض السيارة 1.99متر.

ارتفاع السيارة يصل إلى 1.86 متر.

تبلغ قاعدة العجلات 2.9 متر.

السيارة مزودة بستة مصابيح LED أمامية، ومزودة بإضاءة نهارية.

رفارف السيارة مربعة الشكل لضمان حرية حركة الإطارات.

جنوط العجلات قياس 20 بوصة في النسخة الأساسية، و18 بوصة في نسخة GR الرياضية.

تتميز سيارة تويوتا ند كروزر 2022 بالنظام الهجين الذي يضم نوعين من المحركات محرك بنزين سعة 3.5 لتر بالإضافة الى محرك كهربائي قوي ينتج 416 حصان بقوة عزم دوران قدرها 600 رطل.

بالنظام الهجين الذي يضم نوعين من المحركات محرك بنزين سعة 3.5 لتر بالإضافة الى محرك كهربائي قوي ينتج 416 حصان بقوة عزم دوران قدرها 600 رطل. محرك V6 مزدوج التيربو- محرك بنزين سعته 3.5 لتر، ومحرك ديزل سعة 3.3 لتر.

وسائل الأمان في سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة

تم تزويد سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بأحدث التقنيات الحسية، وحزمة أمان تحتوى على:

بأحدث التقنيات الحسية، وحزمة أمان تحتوى على: التحذير عند مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

التوقف التلقائي والمتطور عند حالات الطوارئ.

نظام كشف ما قبل الاصطدام عند التقاطعات، و انعطاف السيارة ليلا أو نهارا

أسعار جميع فئات سيارة لاندكروزر 2022 في المملكة العربية السعودية