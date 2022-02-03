المستشار الألمانى يلتقى بوتين فى موسكو قريبا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، الأربعاء، إنه سيتوجه إلى روسيا قريبًا للاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين فى العاصمة موسكو، دون أن يذكر موعد اللقاء على وجه التحديد.





ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز"، أضاف شولتس أنه سوف يتحدث فى وقت قريب مع بوتين فى موسكو بشأن القضايا الضرورية، موضحًا أن هناك حاجة لتنسيق السياسات بشأن الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وأكد المستشار الألمانى أن هذه السيارة مخطط لها، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بها فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يجتمع أولاف شولتس مع الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم السابع من فبراير فى البيت الأبيض لبحث التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء، موافقة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، رسميًا على نشر المزيد من الجنود الإضافيين الأمريكيين فى أوروبا الشرقية.

وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم أن هذا يتزامن مع انتشار قريب للقوات الأمريكية فى بولندا وألمانيا ورومانيا.

ونقلت القناة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن عمليات الانتشار فى أوروبا الشرقية تمثل إظهارًا لدعم حلفاء "الناتو" الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.