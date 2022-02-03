كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث رصدت 22 ألفًا و907 إصابات مؤكدة، فضلا عن 25 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وقال الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه وفقًا لهذه الأرقام، فقد ارتفعت حسيلة الإصابات بـ كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 907 آلاف و214 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6812 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية قد تخطت حجز الـ 20 ألفًا لأول مرة فى الحصيلة السابقة حيث تم رصد 20270 إصابة بـ "كوفيد 19" فى البلاد منها 20111 محلية المصدر

ودخلت الإجراءات المعدلة لمواجهة تفشى الجائحة، حيز التنفيذ، يوم السبت الماضى، للتعامل بشكل أفضل مع موجة تفشى متحور "أوميكرون" الذى أصبح السلالة المهيمنة فى البلاد.

وبلغت نسبة الإصابات بـ"أوميكرون" 80% من مجمل الإصابات الأسبوع الماضى، وتظل السلطات الصحية فى حالة تأهب قصوى بسبب الارتفاع الحاد فى الحالات، مع زيادة التجمعات الأسرية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التى استمرت حتى أمس الأربعاء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.