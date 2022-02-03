الولايات المتحدة ترصد مكافأة 5 ملايين دولار .. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن دافيلا هو المدير السابق للقوات الخاصة البوليفية لمكافحة تجارة المخدرات وخلال فترة توليه المنصب يعتقد أن دافيلا استخدم سلطاته لحماية الطائرات المستخدمة لنقل الكوكايين عبر بعض الدول لتوزيعها فى الولايات المتحدة.

وأوضح برايس أنه قبل وأثناء فترة توليه المنصب، هناك تقارير تفيد بأن دافيلا متورط فى غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، لافتا إلى أنه فى 22 سبتمبر 2020، تم توجيه الاتهام إلى دافيلا وشركائه من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى فى المنطقة الجنوبية من نيويورك.

ونوه إلى أن اللائحة تتهم دافيلا بالتآمر لجلب الكوكايين إلى الولايات المتحدة واستخدام الأسلحة النارية فى دعم عمليات الاتجار بالمخدرات.

وتابع المتحدث أنه يتم تقديم هذه المكافأة فى إطار برنامج مكافآت المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذى يديره مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون بالتنسيق مع مسئولى إنفاذ القانون الفيدراليين الأمريكيين والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تقديم أكثر من 75 مجرما عبر الحدود الوطنية وكبار تجار المخدرات إلى العدالة بمساعدة هذه البرامج منذ عام 1986، حيث قدمت الإدارة أكثر من 135 مليون دولار كمكافآت حتى الآن.