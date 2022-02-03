لبنان: ميقاتي على رأس وفد في زيارة رسمية إلى تركيا

دوت الخليج :- يجري رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إن ميقاتي "سيجري محادثات مع الرئيس أردوغان، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، فيما سيجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الأتراك".

وبحسب البيان، فإن الوفد الوزاري اللبناني يضم إضافة إلى ميقاتي وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والسياحة وليد نصار، والطاقة والمياه وليد فياض، والبيئة ناصر ياسين.

كما يضم الوفد وزراء الزراعة عباس الحاج حسن، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

والاثنين، ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن ميقاتي يزور أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أنه "سيتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين".

ومن المنتظر أن يتم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية على رأسها ملفات شرقي المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تناول العلاقات الثنائية، بحسب البيان.

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