حصيلة قياسية جديدة من إصابات كورونا بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، اليوم الخميس، فى كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا تجاوز الـ20 ألف إصابة لليوم الثانى على التوالى وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.





فقد أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 22 ألفا و907 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالى حصيلة الإصابات إلى 907 ألفا و214 إصابة. لكن الزيادة الحادة فى الإصابات اليومية لم تؤد بعد إلى ارتفاع حالات الوفيات والحالات الخطيرة بكورونا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية. وسجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6812 وفاة. وشهدت البلاد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت أوميكرون شديدة الانتشار هى السلالة المهيمنة. فى حين دخلت تدابير مواجهة تفشى الفيروس المعدلة فى حيز التنفيذ يوم السبت الماضى للتعامل بشكل أفضل مع موجة تفشى أوميكرون.

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