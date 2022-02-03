تونس تبحث دعم ترشحها لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، اليوم الخميس، محادثات مع عدد من نظرائه الأفارقة -المشاركين فى أعمال الدورة 40 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، المنعقدة حاليا بأديس أبابا، بشأن حشد الدعم لترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى.





وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاءات شملت وزراء خارجية ناميبيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكاميرون وجيبوتى والنيجر وموريتانيا وجزر القمر والجزائر وزيمبابوى وتشاد وليبيا. وأكد الجرندى الدور الذى تعتزم تونس الاضطلاع به ضمن هذا الجهاز الإفريقى المهم وذلك استمرارا لما بذلته من جهود فى إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى من دفاع عن القضايا الإفريقية وإعلاء صوت القارة. وأضافت الوزارة أن وزراء الخارجية عبروا عن مساندتهم لترشح تونس لهذا الجهاز الحيوى وثقتهم التامة فى الإضافة النوعية التى ستقدمها عضوية تونس فيه وقدرتها على المساهمة البناءة على تقديم الحلول المناسبة للقضايا المطروحة على المجلس.

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