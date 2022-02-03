بايدن وماكرون يبحثان استمرار الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس بأن الزعيمين أكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

واستعرض بايدن وماكرون، بحسب البيان، سبل التنسيق المستمر فى مسارى الدبلوماسية والاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سريعة وشديدة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا.

واتفق الرئيسان على أن تظل فرقهما على اتصال وثيق، بما يشمل التشاور مع الحلفاء فى حلف شمال الأطلسى والشركاء بالاتحاد الأوروبى، بخصوص نهجهما المنسق والشامل لإدارة هذه القضايا.