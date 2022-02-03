أحدث إحصائية.. إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ 384 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت جامعة جونز هوبكنز، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و699 ألفا و993 وفاة.

وأوضحت جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 75.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ894 ألفا و316 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ629 ألفا و301 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 498 ألفا و53 وفاة.