البنتاجون يعلن تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب شمال غرب سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، فى بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، إن القوات الأمريكية "نفذت بنجاح مهمة متعلقة بمكافحة الإرهاب فى شمال غرب سوريا". وأضاف: "كانت المهمة ناجحة، ولم تكن هناك خسائر فى صفوف القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير مزيد من المعلومات بمجرد توافرها".

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