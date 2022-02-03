جورجيا تسجل 23 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة -بحسب موقع "إنتربرس نيوز" الجورجى- إن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء بلغ مليونا و250 ألفا و108 إصابات فيما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفا و102 حالة وفاة بعد تسجيل 42 حالة جديدة.

وارتفع إجمالى حالات التعافى إلى مليون و38 ألفا و391 حالة منذ تفشى الجائحة فى البلاد بعد تعافى 8326 حالة أمس، بحسب الوزارة الجورجية.