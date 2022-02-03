غضب كندى من احتجاجات سائقى الشاحنات: أصبحت غير قانونية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، إن الحكومة الفيدرالية تعمل مع شرطة أوتاوا لوضع حد للاحتجاجات المستمرة لسائقى الشاحنات فى عاصمة البلاد، مشيرا إلى أن الاحتجاجات أصبحت غير قانونية، بينما يستعد المسؤولون لعودة المتظاهرين فى وسط المدينة فى نهاية الأسبوع المقبل.





ودخل احتجاج سائقى الشاحنات فى كندا على قرار الحكومة بفرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة سائقى الشاحنات فى البلاد ممن يعبرون الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، منعطفًا جديدًا بعد أن بدأت المطالبات بالتصاعد من الإحباط بشأن فرض اللقاح إلى دعوات لإلغاء جميع تدابير الصحة العامة، وحتى الإطاحة بالحكومة الفيدرالية. وقال ترودو فى مجلس العموم الكندى: "سنواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون لضمان حماية الناس ولضمان انتهاء هذا الاحتجاج، الذى أصبح الآن غير قانونى.. نحن هنا لتوفير الموارد إذا طلبت وكالات إنفاذ القانون ذلك، لكنهم هم الذين يقومون بالعمل على الأرض ونريد أن نرى حلا سلمياً لهذا الصراع".

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