مهمة لمكافحة الإرهاب شمال غرب سوريا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تحت إدارة القيادة المركزية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا اليوم الخميس. وأضاف المتحدث جون كيربي في بيان: “كانت المهمة ناجحة. لم يسقط ضحايا أمريكيون”. كان سكان ومصادر سورية قالت، إن غارة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفت من يشتبه بأنهم متشددين تابعين لتنظيم القاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا مما أسفر عن سقوط قتلى.

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