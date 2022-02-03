سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra العملاق 2022

تعد شركة سامسونج من أكبر شركات الهواتف المحمولة في العالم، وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في الكثير من الدول العربية والأوروبية، وأصبحت منتجاتها واحدة من أكثر المنتجات مبيعا، وتصدر شركة سامسونج كل فترة هواتف ذكية جديدة بإمكانيات عالية، ومنها هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra، الذي يعد أحدث إصدارات الشركة، ويتمتع بإمكانيات ومواصفات عالية، لذلك يبحث عنه الكثير من الناس في جميع دول العالم لمعرفة سعره ومواصفاته، كما يتمتع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra بالكثير من الخصائص الحديثة، وبه الكثير من الإمكانيات الحديثة، ويحتوي علي شاشة كبيرة بجودة عالية، كما أن سعره يتناسب مع امكانياته الكبيرة، وبه كاميرا عالية الجودة لالتقاط الصور التذكارية في كل مكان.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra

يتميز الهاتف أن له مواصفات عالية الجودة، ويتمتع بالكثير من الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة، ومن مواصفاته:

يدعم نظام الاندرويد.

يحتوي علي شاشة كبيرة ٦.٧٥ بوصة.

يحتوي علي ذاكرة كبيرة.

يحتوي علي بطارية ٥٥٠٠ ملي امبير .

يوجد به ٤ كاميرات، الأولي ١٠٨ ميجا بيكسل، الثانية ٥٤ ميجا بيكسل، الثالثة والرابعة ١٢ ميجا بيكسل.

وزن الجهاز حوالي ١٩٥ جم.

يوجد اللون الأسود من الهاتف.

دقة الشاشة عالية تصل إلي 3200×1400

به ذاكرة تخزين عالية تصل إلي ٥١٢ جيجا.

يحتوي الجهاز علي شريحتين اتصال.

خامة الهاتف زجاج غوريلا فيكتوس من الأمام، ومن الخلف زجاج مع هيكل ألومنيوم.

يوجد به خاصية تصوير الفيديو 8k.

يوجد به مكبر للصوت.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra

طرحت شركة سامسونج هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra في الكثير من الدول المختلفة، ويختلف سعره من دولة إلي أخري فمثلاً يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية حوالي ٤٤٤٠ ريال، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ١٢٩٠ دولار، ويبلغ سعره في جمهورية مصر العربية ٢٢ ألف جنيه، ويعتبر سعره مناسب لخصائصه العديدة ومميزاته الكثيرة، فهو هاتف عالي الجودة وبه الكثير من المميزات والإمكانيات الحديثة.

يحتوي هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra علي بصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية، ويوجد به رامات ١٦ جيجا بايت، تحتوي شاشة الهاتف علي طبقة حماية لتحمل الضغوطات والمشاق، كما أن الهاتف به خاصية الشحن السريع، ويدعم الكثير من الخصائص الحديثة، ولكنه لا يحتوي علي سماعات خارجية.