خالط حالة مصابة بكورونا.. رئيس الفلبين يخضع للحجر الصحى 

وأوضح سكرتير مجلس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلبينية بالإنابة، كارلو نوجراليس، أن أحد العاملين بمنزل دوتيرتى ثبتت إصابته بكورونا، مشيرا إلى أن آخر مرة اختلط فيها الشخص المصاب بالرئيس كانت يوم الأحد 30 يناير.
وقال نوجراليس فى بيان نقلته شبكة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية الناطقة بالانجليزية، إن الرئيس خضع منذ ذلك الحين لاختبارات كورونا، وقد جاءت نتائج الاختبار سلبية، إلا أنه يخضع حاليا لبروتوكولات الحجر الصحى الإلزامية.
وأشار نوجراليس إلى أن دوتيرتى حصل على جرعتين من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا فى يوليو الماضى، كما تلقى أيضا جرعة معززة من نفس اللقاح فى يناير الماضى.
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