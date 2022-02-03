جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية إن "الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر فى أوروبا، ونشر القوات الأمريكية فى أوروبا هو أفضل دليل على أن هنالك سببا واضحا للقلق". وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أمس عزمها نقل حوالى ألف جندى أمريكى قريبا من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى 2000 جندى إضافى من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: نشر القوات الأمريكية فى أوروبا يؤكد مشروعية مخاوف روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.