الخارجية البحرينية تدين إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه الإمارات

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه الإمارات، فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الإنسانى، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوى الإماراتى التى اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدا عن المناطق السكنية.





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