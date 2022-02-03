أمريكا تهدد بفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده لن تتردد فى إدراج أى الحوثيين أو كيانات متورطة فى هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمى على قائمة المنظمات الإرهابية.





وقال برايس: "لقد اتخذنا خطوات عدة، خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وسوف نتخذ خطوات إضافية فى ضوء الهجمات المدانة التى شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، فى الأيام والأسابيع الأخيرة". وكانت الإمارات أعلنت فى وقت سابق أمس أن دفاعاتها اعترضت 3 طائرات مسيرة معادية، فى هجوم جديد يعقب هجمات تبنتها مليشيا الحوثى اليمنية.

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