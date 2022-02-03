متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر فبراير 2022 جمادى الثاني 1443

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عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر فبراير ٢٠٢٢ يعد بطبيعة الحال من المعلومات التي يبحث عنها أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من دفعات برنامج حساب المواطن في كل شهر ، ولقد تم بالفعل تحديد موعد نزول وتاريخ صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة رقم 51 وسوف يتم من خلال هذه المقالة على موقع ثقفني توضيح موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر بالتفصيل.

برنامج حساب المواطن

كان ولا يزال برنامج حساب المواطن واحدا من أهم برامج الدعم السُّعُودية التي قد أطلقتها حكومة المملكة بمباركة جلالة الملك وولي العهد من أجل مساعدة المواطنين على تحمل نفقات المعيشة في ظل تبعات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي منذ إطلاق مبادرة رؤية المملكة 2030 منذ عام 2016م.

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر فبراير 2022

[يوم الخميس الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٢م والموافق يوم ٩ رجب ١٤٤٣ ه‍] حيث أنه وفق النظام المتعارف عليه لصرف حساب المواطن شهريا وهو اليوم العاشر من كل شهر ميادي جديد ؛ فإن موعد صرف الدفعة رقم 51 لشهر فبراير من العام الجاري 2022م سوف يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي أي في يوم 10 فبراير 2022.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة ٥١

في اليوم التاسع من شهر رجب لعام 1443 ، حيث أن التقويم الميلادي و تقويم أم القرى هو التقويم الأكثر استخداما داخل المملكة العربية السُّعُودية في جميع المؤسسات الحكومية ولذلك يسعى الجميع من المستفيدين من دعم حساب المواطن إلى الاطلاع على موعد صرف الدفعة الجديدة بالهجري وفيما يخص الدفعة رَقْم 51 الخاصة بشهر فبراير فإن موعد صرفها سوف يكون في يوم الخميس الموافق ٠٩/٠٧/١٤٤٣ أي اليوم التاسع من شهر رجب من العام الهجري الجاري ١٤٤٣.

أهلية الدفعة الجديدة من حساب المواطن

لا يوجد أي تأجيلات في موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن وإيداعها في الأرصدة البنكية للمواطنين حيث إن اليوم العاشر من شهر فبراير لم يوافق أي عطلة رسمية أو إجازة عمل ، ويمكن للمواطنين الذَّهاب إلى الصفحة الرسمية الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن عبر الإنترنت وتغيير الدخول من اجل الاطلاع على أهلية واستحقاق الدفعة الجديدة من حساب المواطن ومن أجل الاستعلام أيضاً عن قيمة الدعم المادي المقدمة لكل مواطن أو أسرة من برنامَج حساب المواطن.