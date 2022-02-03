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عمر شويل - جدة أسباب رفض الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد، هو أكثر ما يبحث عنه المواطن الراغب في التسجيل داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم تحديث النظام الاجتماعي القديم واستبداله بالنظام المطور لعدة أسباب، منها استيعاب فئات كثيرة لم تكن مشمولة في الضمان قبل ذلك، ومنها الحرص على أن يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وعدم استغلال البعض والحصول على دعم لا يحق لهم، كما أن الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى تحويل المستفيد من شخص متلقي للدعم معتمد على غيره إلى شخص قادر على العمل ويمتلك المهارات والقدرات التي تؤهله لذلك.

وقد بدأ النظام الجديد للضمان في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على معاش الضمان، والذين تتوافر فيهم شروط الأهلية والاستحقاق، لكن قد يفاجئ مقدم الطلب بالاستبعاد وعدم قبوله في الضمان، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم اكتمال المستندات المطلوبة، وعدم تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وقد يتم الاستبعاد بسبب عدم الإفصاح عن الدخل الشهري بشكل كامل ورفع مستندات غير صحيحة.

أسباب رفض الضمان الاجتماعي المطور لطلب التسجيل

هناك شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يجب أن تكون موجودة بالكامل في الشخص أو الأسرة الراغبة في الحصول على دعم الضمان، فإذا سقط شرط من شروط الاستحقاق هذه يتم الاستبعاد وعدم قبول الطلب، وعند عدم إدخال البيانات الصحيحة ورفع المستندات التي تدل على أحقية مقدم الطلب في الحصول على الضمان، عدم الإفصاح عن الأملاك والدخل بشكل واضح، ترك بيانات عند تقديم الطلب خشية الاستبعاد.

متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي

يتوقف صرف معاش الضمان بعد توافر شروط الاستحقاق في عدة حالات منها ما يلي:-

عند التأكد من عدم صحة البيانات والمستندات المقدمة.

في حال سقوط شرط من شروط الاستحقاق والتي تم قبوله أولاً بسببها.

عند تنازل المستحق للضمان عن الراتب طواعيةً أو عند الوفاة.

عدم التزام القادرين على العمل بالتدريب والتأهيل من خلال مواقع العمل المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عدم الجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل في الضمان بشكل إلكتروني من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الإلكتروني. وبعد ذلك النقر على تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. وتعبئة جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة والنقر على تسجيل.