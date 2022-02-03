"أدنوك" تعلن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي أمام سواحل أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الخميس، عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي قبالة سواحل إمارة أبوظبي، مقدرة إياها بكميات تتراوح بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام.

وقالت "أدنوك "في بيان إن هذه التقديرات جاءت بناءً على للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في "منطقة الامتياز البحري 2".

ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية، التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وتم التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تقوم "أدنوك" بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي، والذي يعد أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك"، سلطان الجابر: "يأتي هذا الاكتشاف نتيجةً لرؤية القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، كما يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته أدنوك في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للوطن".

وتابع: "نهنئ شركائنا في الامتياز شركة "إيني" الإيطالية للطاقة وشركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية على هذا الإنجاز ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي من الهيدروكربونات بشكل مستدام وترسيخ مكانتنا كمورد رئيسي وموثوق لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون".

ويغطي امتياز المنطقة البحرية 2 مساحة 4033 كيلومتر مربع شمال غرب أبوظبي. وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" ياسر المزروعي: "تأتي هذه النتائج الإيجابية التي حصلت عليها "إيني" الإيطالية للطاقة، و شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية في أعقاب الإعلان مؤخرا عن اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي في امتياز المنطقة البرية 4".

وأضاف المزروعي: "هذا الكشف المهم يعكس النجاح المستمر الذي يحققه برنامج أدنوك الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر وخلق القيمة وزيادة الربحية".

وتتواصل عمليات الحفر لاستكشاف موارد التكوينات العميقة والإمكانات الواعدة لمناطق الامتيازات البحرية 1 و 2 و 3 التي تديرها أيضا "إيني" للطاقة و"بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي (BOE) في نهاية العام الماضي في امتياز المنطقة البرية 4 ، الذي تديره شركة "انبكس" (INPEX) و"جودكو" (JODCO) ليؤكد نجاح نهج أدنوك لتوسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية.