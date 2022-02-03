المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين حالة.. والوفيات تسجل رقما قياسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 573 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 307 آلاف و493 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد المتعافين فى البلاد بلغ 4 ملايين و165 ألفا و270 شخصا منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر أن المكسيك أعلنت أمس تسجيل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء الموجة الرابعة بإحصاء 829 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.