قبل المواجهة النارية.. قائد الكاميرون يصدم محمد صلاح

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الكاميرون ومصر، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، هاجم هداف البطولة الكاميروني فنسنت أبوبكر، النجم المصري محمد صلاح.

وخرج الهداف الكاميروني بتصريحات أثارت الجدل، أشار فيها إلى أن محمد صلاح لا يثير إعجابه كلاعب.

وقال أبوبكر لراديو فرنسا الدولي: "بصراحة، محمد صلاح لا يعجبني كثيرا".

وأضاف: "أقولها بوضوح لأنني شخص صريح ولدي طريقتي في رؤية الأشياء".

وأردف: "إذا أعجبني، سأقول ذلك. لكنه لا يثير إعجابي كثيرا. صلاح لاعب جيد يسجل الكثير من الأهداف لكنه لا ينتج الكثير داخل الملعب".

وأكمل: "بالطبع يقوم بأشياء جيدة في الدوري الإنجليزي لأنه يلعب في صفوف ليفربول منذ سنوات، ولكنه ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كيليان مبابي على سبيل المثال".

واختير فينسنت أبوبكر، كأفضل لاعب في مرحلة دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الحالية، ويتصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وسيتواجه النجمان، صلاح وأبوبكر، مساء الخميس، في موقعة مرتقبة بين مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا، على أن يلاقي الفائز منتخب السنغال في المباراة النهائية مساء الأحد.