“ظهرت الان”استعلم عن نتائج القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

استعلم عن نتائج القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع المحافظات بالعراق حيثازدادت في الساعات الاخيرة عمليات البحث في جوجل عن نتائج القبول الموازي في العراق علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في جميع المحافظات حيث ظهرت مؤخرا في كل محافظات العراق بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن ظهور نتائج القبول المركزي وقد انتابت حالة من القلق لدي اولياء امور طلاب تلك المرحلة المهمة في العراق حيث تعد مرحلة القبول المركزي هي المرحلة المؤهلة لمرحلة الجامعات في العراق ولذلك تعد هي المرحلة هي أهم مرحلة في التعليم هناك في العراق في كل المحافظات وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن موقعها الرسمي اون لاين في ظل تفشي فيرس كورونا المستجد في الوقت الحالي ويأتي اعلان وزارة التعليم العراقية النتيجة تخفيفا من حالة التزاحم لدي الطلاب وتقليل فرص الاصابة بالفيرس وسوف نخبركم الان بطرق الحصول علي نتيجة القبول الموازي في العراق بأبسط الطرق الممكنة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

نتيجة القبول الموازي بالعراق من موقع وزارة التريبة والتعليم العراقية جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نسبة النجاح مرحلة القبول الموازي وعدد الطلاب القادرين علي التقدم باوراقهم الي مختلف الجامعات العراقية وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن قبول ما يقرب من 22 الف طالب وطالبة بالعالم الجاري في مختلف الجامعات العراقية مما يعني ان هذا العدد يمكنه الان التقدم باوراقه في الجامعات العراقية وأن هذه النسبة هي النسبة الناجحين في مرحلة القبول الموازي وهذا يعكس نسبة النجاح الكبيرة عن العام السابق حيث تم قبول عدد بسيط جدا عن هذا العدد الحالي وهو 3500 طالب فقط في مختلف الجامعات العراقية والان سنعرض لكم طرق الحصول علي نتيجة القبول المركزي في العراقي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين بابسط الطرق وأسهلها لمعرفة الطالب نتيجته وطباعتها عن طريق الانترنت والتقديم في الجامعات العراقية حيث كما ذكرنا ان مرحلة القبول الموازي بالعراق هي المرحلة الاخيرة التي تمكن الطالب من من الالتحاق بالجامعات العراقية في جميع المحافظات بالعراق لذلك تأتي اهمية تلك النتائج لكل طلاب تلك المرحلة في دولة العراق ولذلك تأتي اهمية تلك النتائج والتي سنعرفكم الان علي طريقة الحصول عليها بالاضافة الي طرق التسجيل في الجامعات العراقية علي مستوي كل المحافظات وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان كل النتائج فيما بعد ستكون علي موقع وزارة التريبة والتعليم وان ليس علي الطلاب التوجه الي اي مدارس للاستعلام عن نتائجهم وذلك للحفاظ علي صحتهم وعدم الاصابة بالفيرس المستجد وبأي من متحوراته مثل فيرس اوميكرون او فيرس دلتا المستجدان.

طرق الحصول علي نتيجة القبول المركزي في العراق في جميع المحافظات

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع \

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته

ويمكن للطالب طباعة نتيجته لكي تكون له مستند اثبات علي قبوله في الجامعات العراقية التي يريد الدخول لها ويمكن الان للطلاب الاستعلام عن نتائجهم في هذه المرحلة علي مستوي كل محافظات الجمهورية في العراق.