نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الجلوس” طرح رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد مؤشرات البحث في هذا التوقيت عمليات بحث متعددة من جانب أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي للتعرف على تفاصيل طرح نتائج امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الأول، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول بجميع المحافظات بشكل عام خلال الأيام الاخيرة، حيث أدى الطلاب الامتحانات بناء على المواعيد المعتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم التي بدأت في يوم الخامس عشر من شهر يناير، ونستعرض الآن تفاصيل نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس وطرح موعد الاعلان عن النتيجة.

موعد طرح نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022

صرح نائب وزير التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة عن التفاصيل الخاصة بإعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الاول بجميع المحافظات بكافة المديريات التعليمية بشكل عام، حيث أكد أنه بناء على تعليمات الوزارة فمن المقرر أن يتم طرح نتائج الطلاب خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اجازة الفصل الدراسي الاول بناء على الموعد المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت بالفعل عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب ليتم الاعلان عنها رسميا واستخراجها برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن استخراج نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الاول هذا العام 2022 سوف تتم الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.

أولا يتم الدخول مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم في البداية.

من خلال الموقع يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اختيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الاول،

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني جميع المراحل الدراسية 2022

وبناء على الجدول الزمني المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم فنجد أن بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني رسميا بجميع المراحل الدراسية يكون بداية من يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر فبراير، بعد انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي مباشرة.