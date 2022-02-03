إيقاف الدراسة في السعودية 1443 وزارة التعليم توضح الحقيقة في توقف الدراسة خلال الفصل الثاني

لاحظنا أنه ازدادت الشائعات بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية حول قرارات وزارة التعليم السعودية الأخيرة، كما ازدادت التساؤلات حول حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وخاصة بعد أن أعلنت مصادر إعلامية عن رصد وزارة الصحة والسكان لارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار القلق في نفوس أولياء الأمور بشكل كبير، وهو أيضا ما دفع الكثير من رواد السوشيال ميديا للتحدث عن توجه زارة التعليم السعودية نحو تعطيل الدراسة الحضورية وما بين مؤيد ومعارض أثارت حالة كبيرة من الجدل بين الأهالي في المملكة.

حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية

وفقا لما أعلنه مصدر مسؤول من داخل وزارة التعليم السعودية حيث أوضح حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب انتشار كورونا، وذلك بناء على ما اعلنته الوزارة من خلال بيان رسمي لها، حيث أكدت الوزارة أن كل ما يدور الآن حول موضوع تعليق أو تعطيل الدراسة في المدارس بالمملكة السعودية عاري تماما عن الصحة وأنه لا وجود نية من الوزارة لاتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، ومن جهة أخرى كانت قد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم استئناف الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وسط جدل واسع من قبل الأهالي.

التعليم توضح حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية

بعد انتشار الشائعات حول حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية، وهو الأمر الذي أصبح الشغل الشاغل لدى الكثير من أولياء الأمور الذين انقسموا بين معارض و مؤيد فمنهم من يرى أن قرار إلغاء الحضور بين الطلاب هو أنسب قرار في مثل تلك الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة بعد انتشار المتحور الجديد من كورونا و الذي اثبت سرعة انتشاره بشكل كبير، ومنهم من يرى حق الطلاب في الحصول على حصتهم من التعليم من خلال الحضور في المدارس وذلك بعد عدم اقتناعهم بجدوى التعليم الالكتروني، ومن بين هذا وذاك خرجت وزارة التعليم في ببيان رسمي لتنهي ذلك الجدل وتؤكد أن قرار تعطيل أو استكمال الدراسة هو في الأساس من اختصاصات وزارة الصحة حيث أنها المنوطة بتقييم حالة الوباء في المملكة والتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة لسلامة الطلاب على أساسها.