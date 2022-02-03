محمد بن راشد: الإمارات تطلق أجمل مبنى في العالم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس المجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، أن الإمارات ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في الـ22 من فبراير الجاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022". وأضاف: "عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".

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