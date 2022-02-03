توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، على حسابه الرسمي في فيسبوك: "يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري".
وأضاف: "مشاركة الرئيس المصري في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين".
وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيسي إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني.
وسيبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يتوجه للصين لحضور حفل افتتاح الألعاب الشتوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.