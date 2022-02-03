إيتو يفسر تصريحات "الحرب".. ويصف مواجهة منتخب مصر

فسر اسطورة منتخب الكاميرون صامويل إيتو، تصريحاته المثيرة للجدل، التي وصفت مباراة القمة بين منتخب بلاده ومصر، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، "بالحرب".

وأشعل مقطع فيديو بطله إيتو يتحدث فيه إلى لاعبي الكاميرون، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال النجم السابق بعد مواجهة غامبيا مباشرة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".

وفسر إيتو تصريحاته وأكد أن المقصود لم يكن منتخب مصر بحد ذاته، ولكن لتحفيز اللاعبين.

وقال إيتو للصحفيين: "كما تعملون حين توجهت بالحديث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن نعرف وقتها من هو المنتخب الذي سنلعب ضده".

وأضاف: "الهدف لم يكن إهانة أي دولة أو أخرى لكن بساطة هدفي كان تحفيز اللاعبين".

وتابع: "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد مثل الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لإقامة هذه النسخة من البطولة فأنه من الطبيعي أن نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وأكمل: "سنلعب ضد أحد أفضل فرق القارة والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا، لكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنربح".

وستواجه الكاميرون المستضيفة المنتخب المصري، مساء الخميس، في قمة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.