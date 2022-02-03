مشاكل تسلا لا تنتهي.. "الفرملة الوهمية" تؤرق بال كثيرين

اشتكى عدد من مستخدمي سيارات تسلا الكهربائية من مشكلة "الفرملة الوهمية"، الأمر الذي أثار مخاوف متعلقة بالسلامة.

وتقول تقارير إعلامية إن سيارات تسلا تضغط في بعض الأحيان بشكل غير مفهوم ومن دون سبب على مكابحها، مما دفع أصحابها إلى تقديم أكثر من 100 شكوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، على حسابه في موقع تويتر، إن تسلا اضطرت إلى "التراجع" عن الإصدار 10.3 من برنامجها التجريبي الكامل للقيادة الذاتية بسبب مشاكل الفرامل الوهمية.

ويرجح متخصصون أن المشكل ظهر بعد "القرار المثير للجدل"، العام الماضي، بإزالة أجهزة استشعار الرادار من السيارات الجديدة من طراز 3 وطراز Y.

فيما يقول آخرون إن الفرملة الوهمية سببها أجهزة الكمبيوتر في سيارات تسلا "لأنها ليست ذكية بما يكفي للتمييز بين الأشياء الآمنة والمخاطر".

وأضافوا: "بعض حالات الفرملة الوهمية تكون مفاجئة وعنيفة.. تعتقد السيارة أنها على وشك الاصطدام بشيء ما، لذلك تقوم باستخدام المكابح".