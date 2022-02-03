بولندا تسجل 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس، تسجيل 54 ألفا و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5 ملايين و35 ألفا و796 حالة.





وأفادت الوزارة -حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم تسجيل 307 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 106 آلاف و60 حالة. وأضافت الوزارة أن هناك 16 ألفا و811 شخصا يخضعون للعلاج فى المستشفيات فى جميع أرجاء بولندا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و99 ألفا و13 شخصا.

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