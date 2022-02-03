عاجل- تحرك جديد من أوكرانيا وأمريكا لمواجهة الغزو الروسى لـ كييف

وقال باكانوف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس إن السلطات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون كييف شريكا موثوقا به وثابتا لحلفائها.
وأضاف أن: "هذه المذكرة تظهر استعداد الخدمات الخاصة الأوكرانية للتعاون. وفى أوقات التحديات المختلطة التى يواجهها أمننا، ستواصل إدارة أمن الدولة المساهمة فى خلق ظروف مواتية للأعمال. وهذا مهم حقا لاستقرار أوكرانيا الاقتصادى".
وقال ممثلو الغرفة الأمريكية فى الاجتماع إنهم يدعمون أوكرانيا فى جهودها لتعزيز قطاع الأمن.
وأضاف هوندر أنه "على الرغم من الوضع غير المستقر فى وسائل الإعلام، تواصل الشركات الأعضاء فى الغرفة القيام بأعمالها كالمعتاد ودفع اقتصاد البلاد إلى الأمام، حيث استثمرت أكثر من 50 مليار دولار فى أوكرانيا وخلقت فرص عمل".
وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية: "إن الأجواء العامة المسيطرة على مجتمع الأعمال فى أوكرانيا متفائلة".
واتفق الطرفان على أن مواجهة التهديدات المختلطة فى مختلف المجالات من اقتصاد وفضاء إلكترونى بمثابة مهمة مشتركة للقطاعين العام والخاص.
ويؤكد توقيع مذكرة تعاون مجددا نية الطرفين فى اتخاذ خطوات عملية لبناء دولة قوية لصد المعتدى.
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