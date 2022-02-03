عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه.
وأضافت أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومى الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع فى الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.
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