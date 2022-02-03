قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مساكن فى شمال غرب رام الله

جدة - نرمين السيد - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مساكن وبركسات "البيوت الصغيرة أو الغرف الجاهزة" فى قرية دير نظام شمال غرب رام الله، حيث اقتحمت منطقة "الحصة" فى القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدو القاطنين هناك.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة. يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطنى "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.

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