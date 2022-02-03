تحت شعار «ما منساوم».. حزب الكتائب اللبنانية يطلق حملته للانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - ويخوض الحزب الانتخابات النيابية المرتقبة فى مايو المقبل، وذلك بعد أن تقدم نوابه فى المجلس الحالى باستقالتهم فى أعقاب انفجار ميناء بيروت البحرى فى الرابع من أغسطس عام 2020، حيث دعا رئيس حزب الكتائب آنذاك إلى إجراء انتخايات نيابية مبكرة تعيد القرار إلى يد الشعب.

وكان المكتب السياسى لحزب الكتائب قد حذر فى وقت سابق هذا الأسبوع من أى محاولة يجرى الإعداد لها سرا للإطاحة بالاستحقاق الانتخابى أو افتعال أحداث أمنية تكون ذريعة للإطاحة بعملية التصويت.