جدة - نرمين السيد - ويخوض الحزب الانتخابات النيابية المرتقبة فى مايو المقبل، وذلك بعد أن تقدم نوابه فى المجلس الحالى باستقالتهم فى أعقاب انفجار ميناء بيروت البحرى فى الرابع من أغسطس عام 2020، حيث دعا رئيس حزب الكتائب آنذاك إلى إجراء انتخايات نيابية مبكرة تعيد القرار إلى يد الشعب.
وكان المكتب السياسى لحزب الكتائب قد حذر فى وقت سابق هذا الأسبوع من أى محاولة يجرى الإعداد لها سرا للإطاحة بالاستحقاق الانتخابى أو افتعال أحداث أمنية تكون ذريعة للإطاحة بعملية التصويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت شعار «ما منساوم».. حزب الكتائب اللبنانية يطلق حملته للانتخابات النيابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.