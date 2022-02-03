“gate.org” طرح رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2021-2022 عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يهتم عدد كبير من الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، وذلك بالتزامن مع موعد اعلان النتائج الخاصة بالطلاب للقبول في الجامعات العراقية، بعدما تم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات العراقية بالتخصصات المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث تم نشر نسب القبول في الجامعات العراقية خلال الفترة الماضية بالنسبة للتخصصات المختلفة في جميع انحاء العراق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية مباشرة.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا خلال الساعات الاخيرة عن طرح نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية، وهي النتائج المعلنة رسميا عبر الموقع الخاص بالوزارة، وذلك بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب التقديم في الجامعات العراقية بالتخصصات المختلفة في جميع انحاء العراق بشكل عام، حيث تم رصد النتائج الخاصة بالطلاب خلال الايام الاخيرة بناء على نسب القبول الخاصة بالقبول بالتخصصات المختلفة بجميع الجامعات بشكل عام في جميع انحاء العراق.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن طرح النتائج الخاصة بالطلاب في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم اختيار الاستعلام عن النتائج من خلال ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح، حيث انتهت اعمال رصد النتائج الخاصة بالطلاب خلال الايام الاخيرة الكترونيا تسهيلا على الطلاب استخراج النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

يمكن استخراج النتائج الخاصة بالقبول الموازي بالجامعات العراقية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.