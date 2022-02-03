رئيس وزراء باكستان يتوجه للصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

جدة - نرمين السيد - توجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، إلى الصين فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام بدعوة رسمية من القيادات الصينية، وذلك لحضور الحفل الافتتاحى لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.





وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، أن خان يترأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء وكبار المسئوولين الحكوميين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه من المقرر أن يعقد خان خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع القيادات الصينية فى مقدمتهم الرئيس شى جين بينج ورئيس الوزراء لى كه تشيانج لاستعراض العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادى، ويشمل ذلك الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى.

ومن المتوقع أن يوقع البلدان عددا من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال الزيارة.