الصحة التونسية: تطعيم 2698 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة التونسية فى بيان اليوم الخميس، أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى بلغ 6 ملايين و262 ألفا و239 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و613 ألفا و748 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و648 ألفا و491 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.

وأضافت الوزارة أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونا و791 ألفا و490 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و828 ألفا و996 شخصا، داعية المواطنين للتسجيل بالمنصة الصحية.